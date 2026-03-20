بولندا تسحب قواتها من العراق

أكد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف مارسين كوسينياك كاميش، اليوم الجمعة، أن جيش بلاده سحب قواته من العراق.

وفي منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أوضح كوسينياك كاميش أن القرار اتخذ بعد تحليل للمخاطر المحتملة.

وكتب الوزير "أُجلِيّ جنودنا بالكامل من العراق"، مضيفا أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وصرح متحدث باسم القيادة العليا للقوات المسلحة لوكالة الأنباء البولندية بأن أكثر من مئة جندي عادوا بالفعل إلى بولندا.

كانت بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد أرسلت 2000 جندي إلى العراق عام 2003.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سحب الناتو من العراق بعثة الاستشارات الأمنية التابعة له بعد الاعتداءات الإيرانية على على مواقع في العراق.