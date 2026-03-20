الأخبار العالمية

بولندا تسحب قواتها من العراق

فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، وزير الدفاع البولندي
20 مارس 2026 23:49

أكد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف مارسين كوسينياك كاميش، اليوم الجمعة، أن جيش بلاده سحب قواته من العراق. 
وفي منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أوضح كوسينياك كاميش أن القرار اتخذ بعد تحليل للمخاطر المحتملة.
وكتب الوزير "أُجلِيّ جنودنا بالكامل من العراق"، مضيفا أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وصرح متحدث باسم القيادة العليا للقوات المسلحة لوكالة الأنباء البولندية بأن أكثر من مئة جندي عادوا بالفعل إلى بولندا.
كانت بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد أرسلت 2000 جندي إلى العراق عام 2003.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سحب الناتو من العراق بعثة الاستشارات الأمنية التابعة له بعد الاعتداءات الإيرانية على على مواقع في العراق.

أخبار ذات صلة
بعثة الناتو "تنسحب مؤقتا" من العراق
الجمعة أول أيام عيد الفطر في معظم الدول العربية
المصدر: وكالات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ خلال اتصالات هاتفية حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ خلال اتصالات هاتفية حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك
21 مارس 2026
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي
اليوم 19:52
رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع أمير قطر وملك الأردن ورئيس لبنان ويبحث معهم تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع أمير قطر وملك الأردن ورئيس لبنان ويبحث معهم تطورات الأوضاع في المنطقة
21 مارس 2026
عثمان سلطان
التعليم والمعرفة
في اليسر تمثالٌ... وفي العسر مثالٌ
21 مارس 2026
يوم الشعر العالمي.. القصيدة مرآة الوجدان الإنساني
التعليم والمعرفة
يوم الشعر العالمي.. القصيدة مرآة الوجدان الإنساني
21 مارس 2026
