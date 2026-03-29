الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحكومة العُمانية تعلن إتمام الاستحواذ على شركة طيران السلام

29 مارس 2026 10:25

أعلنت حكومةُ سلطنة عُمان، إتمام الاستحواذ على شركة "طيران السلام"، مؤكدة استمرار عمل الناقلين شركتي "الطيران العُماني" و "طيران السلام"، كعلامتين تجاريتين مستقلتين تمامًا، والحفاظ على هُويّتهما التّشغيليّة وأسطولهما والخدمات المقدّمة.

 

وقال المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية والمعلومات العماني، إن هذا التوجه يهدف إلى تقليص التداخل في شبكة الوجهات بين الشركتين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأساطيل وتوسيع نطاق الربط الجوي داخل السلطنة وفي المنطقة، وبما يعزز فعالية التشغيل ويمنح المسافرين خيارات أوسع وتنوعًا أكبر ضمن الفئتين الاقتصاديتين اللتين تعمل ضمنهما الشّركتان.

 

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن من المتوقع أن يُسهم هذا التحوّل الاستراتيجي في تحسين الملاءة المالية للشركتين، إضافة إلى الشركات المرتبطة بالخدمات الأرضية من خلال تطوير هياكل التكاليف وتعزيز جودة الإيرادات.

 

المصدر: وام
سلطنة عمان
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©