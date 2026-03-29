الحكومة العُمانية تعلن إتمام الاستحواذ على شركة طيران السلام

أعلنت حكومةُ سلطنة عُمان، إتمام الاستحواذ على شركة "طيران السلام"، مؤكدة استمرار عمل الناقلين شركتي "الطيران العُماني" و "طيران السلام"، كعلامتين تجاريتين مستقلتين تمامًا، والحفاظ على هُويّتهما التّشغيليّة وأسطولهما والخدمات المقدّمة.

وقال المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية والمعلومات العماني، إن هذا التوجه يهدف إلى تقليص التداخل في شبكة الوجهات بين الشركتين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأساطيل وتوسيع نطاق الربط الجوي داخل السلطنة وفي المنطقة، وبما يعزز فعالية التشغيل ويمنح المسافرين خيارات أوسع وتنوعًا أكبر ضمن الفئتين الاقتصاديتين اللتين تعمل ضمنهما الشّركتان.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن من المتوقع أن يُسهم هذا التحوّل الاستراتيجي في تحسين الملاءة المالية للشركتين، إضافة إلى الشركات المرتبطة بالخدمات الأرضية من خلال تطوير هياكل التكاليف وتعزيز جودة الإيرادات.