روسيا: مستعدون لتقديم الوساطة لتسوية النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية

موسكو (الاتحاد، وكالات)

أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، استعداد موسكو لتقديم الوساطة والدعم اللازمين لتسوية النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية، محذرةً من أن المؤشرات تشير إلى تصاعد الأزمة في المنطقة نحو صراع أوسع.

وقال «الكرملين» في بيان، إن روسيا تعتزم الدفع نحو تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية من قبل جميع الأطراف مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحاً مع الدول الغربية على أساس المصالح المشتركة.

وأضاف أن «العالم يشهد مرحلة إعادة تشكيل للنظام الدولي في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية»، مشدداً على ضرورة اعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية لتفادي مزيد من التصعيد.

وفي سياق آخر، أكد «الكرملين» أن موسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت استخدام دول في الاتحاد الأوروبي مجالها الجوي لدعم هجمات تستهدف روسيا، مبيناً أن مرافق البنية التحتية الحيوية للنقل في البلاد تخضع لإجراءات حماية مشددة.