اعتداءات إرهابية إيرانية تستهدف ميناء الأحمدي ومحطات كهرباء ومياه في الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، أمس، لاعتداء إرهابي إيراني على دولة الكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في بعض مكونات المحطة.

وقالت المهندسة فاطمة حياة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان، بثته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن الفرق الفنية والطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري وفق خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع تداعيات الحادث، واستمرار كفاءة التشغيل.

كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، أن مصفاة ميناء الأحمدي، التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، تعرضت أمس لاستهداف إرهابي آثم بواسطة طائرات مسيّرة، ما أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من الوحدات التشغيلية داخل المصفاة.

وأوضحت المؤسسة، أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت على الفور تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة، حيث عملت الفرق المختصة بكفاءة عالية على احتواء الحرائق، ومنع امتدادها إلى بقية مرافق المصفاة.

وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية نتيجة هذا الحادث، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة لضمان سلامة العاملين وحماية المنشآت.

ونفى الحرس الوطني الكويتي صحة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية حدوث تسرب إشعاعي، مؤكداً أن القراءات في الأجواء والمياه الإقليمية لدولة الكويت ضمن المعدلات الطبيعية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل قوله إن «الفرق المختصة بمركز الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي تتابع الموقف بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع جهات الدولة المعنية لضمان سلامة الجميع»، مؤكداً أن منظومة الرصد الإشعاعي تعمل على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار.

ودعا الجميع إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير المؤكدة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير 13 مسيّرة خلال الساعات الماضية.

وبهذا الاعتداء يرتفع عدد الصواريخ والمسيّرات التي استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية إلى 857 مسيّرة، بالإضافة إلى 80 صاروخاً، منهم 72 صاروخاً باليستياً، و7 صواريخ من نوع «كروز»، وصاروخ «طواف».

كما أعلنت مملكة البحرين نجاح منظومات دفاعها الجوي في اعتراض وتدمير 188 صاروخاً و445 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على أراضيها.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة أنباء البحرين «بنا» أمس، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

بدورها، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس، استهداف إيران، أراضي المملكة بصاروخين في أثناء الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مديرية الإعلام العسكري القول «إن سلاح الجو الملكي اعترض الصاروخين الموجهين لمواقع داخل أراضي المملكة، وقام بإسقاطهما بكل كفاءة».

من جانبها، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 17 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشارت إلى تعرض شخصين للإصابة بسبب هذه الحوادث وحالتهما متوسطة، ووقعت أضرار مادية طالت منزلاً بمحافظة الزرقاء على إثر ارتداد صوت الانفجار، بالإضافة لمركبة بمحافظة الكرك نتيجة سقوط شظية.

وجددت المديرية التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.