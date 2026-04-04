إسرائيل تواصل إغلاق «الأقصى»

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم السادس والثلاثين على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط أحياء وبلدات المدينة المقدسة.

وفي موضوع آخر، قُتلت مواطنة فلسطينية أمس- متأثرة بإصابتها بنيران القوات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل مواطنة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بئر 19 جنوبي خان يونس قبل أيام.

وأشار «المركز الفلسطيني للإعلام» إلى إصابة مواطنين على الأقل جراء إطلاق نار من زوارق الاحتلال الحربية تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس، لافتاً إلى نقل الإصابتين إلى مستشفى الكويت الميداني.

ووفق المركز، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار صوب ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.