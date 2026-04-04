الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

إسرائيل تواصل إغلاق «الأقصى»

صدامات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى (أأرشيفية)
5 ابريل 2026 02:25

القدس (الاتحاد)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم السادس والثلاثين على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط أحياء وبلدات المدينة المقدسة.
وفي موضوع آخر، قُتلت مواطنة فلسطينية أمس- متأثرة بإصابتها بنيران القوات الإسرائيلية جنوب  قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل مواطنة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بئر 19 جنوبي خان يونس قبل أيام.
وأشار «المركز الفلسطيني للإعلام» إلى إصابة مواطنين على الأقل جراء إطلاق نار من زوارق الاحتلال الحربية تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس، لافتاً إلى نقل الإصابتين إلى مستشفى الكويت الميداني.
ووفق المركز، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار صوب ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

أخبار ذات صلة
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
مخاوف متزايدة من تراجع فرص التهدئة في غزة
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
