الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مملكة البحرين تدين الاعتداءات على سفارة الإمارات في دمشق

البحرين تُدين الاعتداءات على سفارة الإمارات في دمشق
5 ابريل 2026 08:15

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة
 دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاكٍ صارخٍ لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشددةً على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومعربةً عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: وام
مملكة البحرين
الإمارات
دمشق
آخر الأخبار
«الأرصاد»: تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
علوم الدار
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
اليوم 15:50
غُرف دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع غرفة عُمان وميناء صحار
اقتصاد
غُرف دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع غرفة عُمان وميناء صحار
اليوم 16:07
تعاون بين «الإحصائي الخليجي» وجامعة الخليج العربي
اقتصاد
تعاون بين «الإحصائي الخليجي» وجامعة الخليج العربي
اليوم 16:04
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
اقتصاد
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
اليوم 16:03
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
الرياضة
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©