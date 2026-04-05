الكويت تدين أعمال الشغب والاعتداءات على سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في دمشق

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعديا على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.

وجددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها.