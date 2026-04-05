الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محطتا كهرباء وتقطير للمياه بالكويت تتعرضان لاستهداف بطائرات مسيّرة

5 ابريل 2026 09:20

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم، عن تعرّض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهدافٍ بطائراتٍ مسيّرة، ما أسفر عن أضرارٍ ماديةٍ جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المتحدثة باسم الوزارة، فاطمة جوهر حياة، أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء، اللتين تمثلان أولويةً قصوى.

وأضافت أن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات.

 

المصدر: وام
الكويت
طائرات
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©