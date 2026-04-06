الأردن: ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية

عمّان (الاتحاد)



أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على الأردن وعدد من الدول العربية واحترام سيادة الدول.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من رئيس الوزراء الإسباني بيدروسانشيز بحثا خلاله تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة.

وأشار العاهل الأردني وفق البيان إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم، محذراً من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.