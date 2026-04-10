الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الصين تدعو لتعزيز التنسيق مع كوريا الشمالية في القضايا الدولية

وزير خارجية الصين وانغ يي يجتمع مع ​نظيره من ‌كوريا ⁠الشمالية
10 ابريل 2026 16:48

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، بلاده وكوريا الشمالية إلى تعزيز التواصل والتنسيق ​بينهما فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية ​الكبرى.
جاء ذلك ​خلال لقاء عقده مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ التي يزورها.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية ​الصينية عن وانغ قوله لكيم "في مواجهة الوضع الدولي المضطرب والمعقد، ينبغي على الصين وكوريا الشمالية تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا ‌الدولية والإقليمية الرئيسية".
وأضاف وزير الخارجية ​الصيني أن بكين مستعدة لزيادة التبادلات وتعزيز التعاون العملي مع كوريا الشمالية.
وعقد وانغ اجتماعا مع ​نظيره من ‌كوريا ⁠الشمالية، ‌أمس الخميس، وتعهد "بمواصلة دفع ‌الزخم الإيجابي في تطوير" العلاقات الثنائية مع بيونغ يانغ.
وجاءت ⁠زيارة وانغ في وقت يتوقع فيه ​أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين الشهر المقبل. وأبدى ترامب من قبل أيضا اهتمامه باستئناف المحادثات مع زعيم كوريا ​الشمالية.

أخبار ذات صلة
اكتشاف شبكة أقنية مياه وسط الصين عمرها 4000 عام
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية
المصدر: رويترز
آخر الأخبار
فريق إطفاء يتعامل مع حريق في أوكرانيا
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا
اليوم 17:00
وزير خارجية الصين وانغ يي يجتمع مع ​نظيره من ‌كوريا ⁠الشمالية
الأخبار العالمية
الصين تدعو لتعزيز التنسيق مع كوريا الشمالية في القضايا الدولية
اليوم 16:48
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
الأخبار العالمية
ستارمر: ناقشت مع ترامب الخيارات العسكرية بشأن مضيق هرمز
اليوم 16:35
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يصدر تحذيرا لإيران بشأن مضيف هرمز
اليوم 16:26
دور جائزة محمد بن راشد للغة العربية في إثراء المحتوى العربي الموجّه للأطفال
التعليم والمعرفة
دور جائزة محمد بن راشد للغة العربية في إثراء المحتوى العربي الموجّه للأطفال
اليوم 16:25
