الصين تدعو لتعزيز التنسيق مع كوريا الشمالية في القضايا الدولية

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، بلاده وكوريا الشمالية إلى تعزيز التواصل والتنسيق ​بينهما فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية ​الكبرى.

جاء ذلك ​خلال لقاء عقده مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ التي يزورها.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية ​الصينية عن وانغ قوله لكيم "في مواجهة الوضع الدولي المضطرب والمعقد، ينبغي على الصين وكوريا الشمالية تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا ‌الدولية والإقليمية الرئيسية".

وأضاف وزير الخارجية ​الصيني أن بكين مستعدة لزيادة التبادلات وتعزيز التعاون العملي مع كوريا الشمالية.

وعقد وانغ اجتماعا مع ​نظيره من ‌كوريا ⁠الشمالية، ‌أمس الخميس، وتعهد "بمواصلة دفع ‌الزخم الإيجابي في تطوير" العلاقات الثنائية مع بيونغ يانغ.

وجاءت ⁠زيارة وانغ في وقت يتوقع فيه ​أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين الشهر المقبل. وأبدى ترامب من قبل أيضا اهتمامه باستئناف المحادثات مع زعيم كوريا ​الشمالية.