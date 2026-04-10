الصين تدعو لتعزيز التنسيق مع كوريا الشمالية في القضايا الدولية

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، بلاده وكوريا الشمالية إلى تعزيز التواصل والتنسيق بينهما فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية الكبرى.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ التي يزورها.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله لكيم "في مواجهة الوضع الدولي المضطرب والمعقد، ينبغي على الصين وكوريا الشمالية تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية".
وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بكين مستعدة لزيادة التبادلات وتعزيز التعاون العملي مع كوريا الشمالية.
وعقد وانغ اجتماعا مع نظيره من كوريا الشمالية، أمس الخميس، وتعهد "بمواصلة دفع الزخم الإيجابي في تطوير" العلاقات الثنائية مع بيونغ يانغ.
وجاءت زيارة وانغ في وقت يتوقع فيه أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين الشهر المقبل. وأبدى ترامب من قبل أيضا اهتمامه باستئناف المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية.