البحرين: لم يتم رصد أي صواريخ أو مسيرات معادية

المنامة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أمس، أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، مؤكدةً أنها لم ترصد أي صواريخ أو مسيرات معادية.

كما أكدت القيادة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي قد تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة من اعتراض وتدمير 194 صاروخاً و515 طائرة مسيرة استهدفت المملكة.

وأوضحت أن «رجال وحدة هندسة الميدان الملكية يواصلون مهامهم في تأمين المواقع المتضررة لضمان السلامة العامة للمواطنين والمقيمين»، مؤكدةً أنها «تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة».

ودعت الجميع إلى الابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة وعدم تصوير العمليات العسكرية وتجنب تصوير مواقع سقوط أي حطام، مبينةً أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.