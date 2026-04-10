السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البحرين: لم يتم رصد أي صواريخ أو مسيرات معادية

إطلالة عامة من أحد شوارع العاصمة البحرينية المنامة - أرشيفية
11 ابريل 2026 01:32

المنامة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أمس، أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، مؤكدةً أنها لم ترصد أي صواريخ أو مسيرات معادية.
كما أكدت القيادة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي قد تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة من اعتراض وتدمير 194 صاروخاً و515 طائرة مسيرة استهدفت المملكة.
وأوضحت أن «رجال وحدة هندسة الميدان الملكية يواصلون مهامهم في تأمين المواقع المتضررة لضمان السلامة العامة للمواطنين والمقيمين»، مؤكدةً أنها «تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة».
ودعت الجميع إلى الابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة وعدم تصوير العمليات العسكرية وتجنب تصوير مواقع سقوط أي حطام، مبينةً أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

البحرين
قوة دفاع البحرين
إيران
الاعتداء الإيراني
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©