الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

إعصار "فايانو" يصل إلى نيوزيلندا

إعصار (أرشيفية)
12 ابريل 2026 10:12

وصل إعصار فايانو إلى نيوزيلندا اليوم الأحد مما أجبر المئات على الإخلاء وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وفيضانات في الطرق.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية إن الإعصار وصل إلى اليابسة بالقرب من شبه جزيرة ماكيتو في الجزيرة الشمالية للبلاد بعد ظهر الأحد.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية قد وضعت الجزيرة الشمالية بأكملها تحت مراقبة الطقس القاسي مع وجود تحذيرات من رياح قوية، وهبات مدمرة تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

أخبار ذات صلة
نيوزيلندا تتأهب لإعصار فايانو وتصدر أوامر بإجلاء سكان الجزيرة الشمالية
تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في نيوزيلندا

وقدر وزير إدارة الطوارئ مارك ميتشل أن حوالي 800 شخص تم إجلاؤهم في الجزيرة الشمالية. وقال ميتشل إن الكهرباء انقطعت عن آلاف الأشخاص وأغلقت الطرق بسبب الفيضانات.

وأعلن عدد من المناطق حالات الطوارئ بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية.

وكان الإعصار قد ضرب فيجي في وقت سابق من الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

المصدر: وكالات
نيوزيلندا
إعصار
آخر الأخبار
200 متر بزمن أقل من 20 ثانية.. رقم قياسي في ألعاب القوى
الرياضة
200 متر بزمن أقل من 20 ثانية.. رقم قياسي في ألعاب القوى
اليوم 12:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي في ميامي
الأخبار العالمية
ترامب يحتفل بعيد ميلاده في البيت الأبيض
اليوم 12:08
وزارة المالية
اقتصاد
الإمارات ترسخ نموذجاً متقدماً لادخار الأفراد بأدوات مبتكرة تعزز الاستقرار المالي
اليوم 11:57
ميسي يفشل مجدداً
الرياضة
ميسي يفشل مجدداً
اليوم 11:47
تنويه من "الطوارئ والأزمات" بأبوظبي
علوم الدار
تنويه من "الطوارئ والأزمات" بأبوظبي
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©