إعصار "فايانو" يصل إلى نيوزيلندا

وصل إعصار فايانو إلى نيوزيلندا اليوم الأحد مما أجبر المئات على الإخلاء وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وفيضانات في الطرق.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية إن الإعصار وصل إلى اليابسة بالقرب من شبه جزيرة ماكيتو في الجزيرة الشمالية للبلاد بعد ظهر الأحد.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية قد وضعت الجزيرة الشمالية بأكملها تحت مراقبة الطقس القاسي مع وجود تحذيرات من رياح قوية، وهبات مدمرة تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وقدر وزير إدارة الطوارئ مارك ميتشل أن حوالي 800 شخص تم إجلاؤهم في الجزيرة الشمالية. وقال ميتشل إن الكهرباء انقطعت عن آلاف الأشخاص وأغلقت الطرق بسبب الفيضانات.

وأعلن عدد من المناطق حالات الطوارئ بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية.

وكان الإعصار قد ضرب فيجي في وقت سابق من الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية.