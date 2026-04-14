زيلينسكي يؤكد تنامي قدرات التصنيع العسكري الأوكراني

على خلفية مشاريع تعاون جديدة مع ألمانيا في مجال التسلح، شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على متانة وقدرة الصناعة الدفاعية في بلاده.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في برلين، اليوم الثلاثاء، إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أكد زيلينسكي أن «معظم الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا في مختلف العمليات — من الضربات في العمق، مرورًا بالمعارك على الجبهات، وصولًا إلى منظومات الدفاع الجوي — تُنتج حاليًا داخل أوكرانيا».

وأوضح أن القدرات الإنتاجية الأوكرانية في هذا القطاع قد تضاعفت بشكل ملحوظ، مضيفًا: «ما ينقصنا ببساطة هو التمويل، وقد ناقشنا هذا الأمر جزئيًا اليوم».