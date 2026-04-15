الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
10 دول تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

15 ابريل 2026 08:30

دعت 10 دول، من بينها كندا والمملكة المتحدة وسويسرا، إلى "وقف فوري للأعمال القتالية في لبنان"، وذلك في بيان مشترك أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني وأزمة النزوح.

 

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب حمايتهم من تداعيات القتال، مرحبة بوقف إطلاق النار الأخير لمدة أسبوعين الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لكنها شددت على ضرورة أن "تصمت البنادق أيضا في لبنان".

 

كما دعت الدول العشر إلى احترام القانون الدولي الإنساني، من أجل حماية الكرامة الإنسانية، والحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، والسماح بإيصال المساعدات.

 

واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم
فانس: أميركا أحرزت تقدماً كبيراً في المحادثات مع إيران

وأدان البيان الأعمال التي أسفرت عن مقتل أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، (اليونيفيل)، بجنوب لبنان أواخر مارس الماضي .

 

وقعت على البيان إضافة إلى كندا والمملكة المتحدة وسويسرا ،كل من أستراليا والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا واليابان والأردن وسيراليون.

 

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
رئيس البرازيل يحدد مشاركة نيمار في المونديال
الرياضة
رئيس البرازيل يحدد مشاركة نيمار في المونديال
اليوم 10:28
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: حرب إيران تقترب من النهاية
اليوم 10:20
تحطم طائرة خفيفة بألمانيا
الأخبار العالمية
تحطم طائرة خفيفة بألمانيا
اليوم 09:03
فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر "أندامان"
الأخبار العالمية
فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر "أندامان"
اليوم 08:59
أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:49
