الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر "أندامان"

15 ابريل 2026 08:59

اعتُبر نحو 250 شخصا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان على متنه لاجئون في بحر "أندامان"، وذلك وفقا لبيان مشترك أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في بنجلاديش.

وأفاد البيان بأن القارب أبحر من جنوب بنجلاديش متجها إلى ماليزيا عندما انقلب وغرق بعد أن واجه رياحا عاتية وأمواجا هائجة، وكان أيضا على متنه نساء وأطفال.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: 700 قتيل بهجمات «مسيّرات» منذ يناير بالسودان
«أوتشا» يحذر من تزايد مخاطر انتشار الأمراض بمخيمات قطاع غزة

لم يحدد البيان تاريخ وقوع الحادث، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن القارب الذي غادر بنجلاديش في 4 أبريل، كان على متنه حوالي نحو 280 شخصا، وانه انقلب بعد 4 أيام من إبحاره.

وكان خفر السواحل البنجلاديشي قد أعلن أن زورق دورية أنقذ 9 أشخاص بعد ظهر يوم 9 أبريل.

المصدر: وام
بنجلاديش
اللاجئين
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
رئيس البرازيل يحدد مشاركة نيمار في المونديال
الرياضة
رئيس البرازيل يحدد مشاركة نيمار في المونديال
اليوم 10:28
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: حرب إيران تقترب من النهاية
اليوم 10:20
تحطم طائرة خفيفة بألمانيا
الأخبار العالمية
تحطم طائرة خفيفة بألمانيا
اليوم 09:03
فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر "أندامان"
الأخبار العالمية
فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر "أندامان"
اليوم 08:59
أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:49
