الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قادة أحزاب أقصى اليمين في أوروبا يعقدون اجتماعا

18 ابريل 2026 21:03

عقد قادة أحزاب أقصى اليمين في أوروبا في مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم السبت، تجمعا حاشدا شارك فيها الآلاف احتجاجًا على الهجرة غير النظامية وبيروقراطية الاتحاد الأوروبي.

وحضر التجمع أنصار حزب "الوطنيون من أجل أوروبا"، ثالث أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، أمام كاتدرائية "دومو" في ميلانو، وسط حضور أمني مكثف، في مواجهة مسيرة أخرى حاشدة نظمتها جماعات مناهضة للفاشية.
واعتبر منظم المسيرة ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة القومي الإيطالي، أن "رمز المسيحية" مثالي للحدث الذي يجري تحت شعار "بدون خوف - في أوروبا أسياد في وطننا!".
حضر التجمع الفرنسي جوردان بارديلا والهولندي غيرت فيلدرز حضوره بعد تلقيهما دعوات من سالفيني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة جورجيا ميلوني الائتلافية.
وقال فيلدرز "اليوم، أصبحت المأساة التي توقعناها حقيقة واقعة. لقد تعرض شعبنا، السكان الأصليون لأوروبا، لموجة عارمة من الهجرة الجماعية، والهجرة غير الشرعية".

أخبار ذات صلة
فوضى في المطارات الأوروبية مع بدء تطبيق نظام جديد للدخول والخروج
شراكة نمساوية تشيكية لتطوير السكك الحديدية في قلب أوروبا

لكن غياب المجريين كان لافتاً للنظر بعد خسارة أوربان، أحد مؤسسي حزب الوطنيين، في الانتخابات بعد 16 عاماً، إثر هزيمة ساحقة أمام بيتر ماغيار، المعارض المؤيد للاتحاد الأوروبي.

وقال سالفيني، موجها الكلام إلى فكتور أوربان رئيس الوزراء المجري بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة "عزيزي فيكتور، لقد دافعت عن الحدود وحاربت مهربي البشر والأسلحة. فلنواصل جميعاً هذا النضال معاً، من أجل الحرية وسيادة القانون".

المصدر: آ ف ب
آخر الأخبار
بارينيتشيا يحطم رقم بادينيس في كأس إسبانيا بعد 74 عاماً
الرياضة
بارينيتشيا يحطم رقم بادينيس في كأس إسبانيا بعد 74 عاماً
اليوم 23:54
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين استهداف قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان
اليوم 23:25
الشيوخ يحضرون حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله حميدان الزعابي برأس الخيمة
علوم الدار
الشيوخ يحضرون حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله حميدان الزعابي برأس الخيمة
اليوم 23:18
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 23:11
سالم وماجد بن سلطان يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله الزعابي
علوم الدار
سالم وماجد بن سلطان يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله الزعابي
اليوم 23:07
