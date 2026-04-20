الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوغندا والكونغو تحرران 200 شخص اختطفتهم جماعة إرهابية

جنود من الكونغو الديمقراطية خلال عملية ضد الإرهابيين
20 ابريل 2026 19:41

أعلن الجيش الأوغندي، اليوم الاثنين، أن جنودا من أوغندا والكونغو تمكنوا من تحرير ما ​لا يقل عن 200 مدني خلال هجوم على معسكر تابع لجماعة إرهابية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي.
وكان ⁠هؤلاء الأشخاص محتجزين لدى جماعة تنشط في شرق الكونغو وهي على صلة بتنظيم اداعش الإرهابي.
وأظهرت بيانات ⁠للأمم ​المتحدة أن الجماعة المتشددة قتلت آلاف المدنيين في شرق الكونغو منذ أن صعدت هجماتها في 2014. وقال جيش الكونغو إن ‌الجماعة مسؤولة عن اختطاف أعداد كبيرة من المدنيين.
وقالت قوات الدفاع الشعبي الأوغندية، في بيان، ​إن من بين الذين تم تحريرهم من المعسكر الواقع على ضفاف نهر إيبولو فتاة تبلغ من العمر 14 عاما. وذكر كريس ماجيزي المتحدث باسم قوات الدفاع ‌الشعبي الأوغندية أن المداهمة ​نفذت الأسبوع الماضي.
وذكر البيان "بدا على العديد منهم الضعف، ويعانون من أمراض لم تعالج مثل ​الملاريا والتهابات ‌الجهاز التنفسي ⁠والإرهاق الشديد".
وأرسلت ‌أوغندا قوات إلى ‌الكونغو في 2021 للمساعدة في قتال الجماعة المتطرفة.

أخبار ذات صلة
تحرير ركاب حافلة مختطفين في نيجيريا
فقدان 21 شخصاً بانقلاب قارب في الكونغو الديمقراطية
المصدر: رويترز
أوغندا
الكونغو الديمقراطية
تحرير رهائن
اختطاف
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
السيتي وأرسنال.. «العُقدة» مُستمرة
250 مليون جنيه إسترليني خسائر توتنهام حال هبوطه من البريميرليج؟
زايد بن حمد يكرّم مركز الإمارات للأبحاث الحيوية تقديراً لدوره شريكاً استراتيجياً في مكافحة المخدرات
رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء ألبانيا
