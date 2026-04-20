أوغندا والكونغو تحرران 200 شخص اختطفتهم جماعة إرهابية

أعلن الجيش الأوغندي، اليوم الاثنين، أن جنودا من أوغندا والكونغو تمكنوا من تحرير ما ​لا يقل عن 200 مدني خلال هجوم على معسكر تابع لجماعة إرهابية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي.

وكان ⁠هؤلاء الأشخاص محتجزين لدى جماعة تنشط في شرق الكونغو وهي على صلة بتنظيم اداعش الإرهابي.

وأظهرت بيانات ⁠للأمم ​المتحدة أن الجماعة المتشددة قتلت آلاف المدنيين في شرق الكونغو منذ أن صعدت هجماتها في 2014. وقال جيش الكونغو إن ‌الجماعة مسؤولة عن اختطاف أعداد كبيرة من المدنيين.

وقالت قوات الدفاع الشعبي الأوغندية، في بيان، ​إن من بين الذين تم تحريرهم من المعسكر الواقع على ضفاف نهر إيبولو فتاة تبلغ من العمر 14 عاما. وذكر كريس ماجيزي المتحدث باسم قوات الدفاع ‌الشعبي الأوغندية أن المداهمة ​نفذت الأسبوع الماضي.

وذكر البيان "بدا على العديد منهم الضعف، ويعانون من أمراض لم تعالج مثل ​الملاريا والتهابات ‌الجهاز التنفسي ⁠والإرهاق الشديد".

وأرسلت ‌أوغندا قوات إلى ‌الكونغو في 2021 للمساعدة في قتال الجماعة المتطرفة.