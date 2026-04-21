«الهجرة الدولية»: مقتل 8000 مهاجر أو فقدانهم حول العالم خلال عام 2025

جنيف (وكالات)



أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن نحو 8000 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا حول العالم خلال عام 2025 ليرتفع إجمالي الضحايا منذ عام 2014 إلى أكثر من 82 ألف شخص.

وذكرت المنظمة، في تقريرها العالمي لمسارات الهجرة الصادر من جنيف، أن التحركات شمالاً عبر مسار أميركا الوسطى شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بعام 2024 في حين تراجعت أعداد الوافدين إلى أوروبا بشكل عام مع تغير في جنسيات المهاجرين، حيث تصدر البنغلاديشيون القائمة مقابل انخفاض في أعداد السوريين.

وأوضحت أن تراجع أعداد الوافدين في بعض المناطق لا يعكس انخفاضاً في ضغوط الهجرة بل يظهر تغيراً في المسارات نتيجة النزاعات والتغيرات المناخية وتشديد السياسات، ما أدى إلى سلك المهاجرين طرقاً أكثر خطورة.

وأكدت المنظمة أن آلاف المهاجرين لا يزالون عالقين في مناطق حدودية مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن زيادة عمليات الإعادة والنقل تفرض ضغوطاً إضافية على الخدمات المحلية وتعقد جهود إعادة الإدماج.

ودعا تقرير المنظمة إلى تعزيز التعاون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الوفيات وحالات الاختفاء، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستجابة المستدامة القائمة على البيانات لحماية الأرواح.