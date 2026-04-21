الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الهجرة الدولية»: مقتل 8000 مهاجر أو فقدانهم حول العالم خلال عام 2025

فريق إنقاذ يوزع سترات النجاة على مهاجرين في البحر المتوسط (أرشيفية)
22 ابريل 2026 02:21

جنيف (وكالات)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن نحو 8000 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا حول العالم خلال عام 2025 ليرتفع إجمالي الضحايا منذ عام 2014 إلى أكثر من 82 ألف شخص.
وذكرت المنظمة، في تقريرها العالمي لمسارات الهجرة الصادر من جنيف، أن التحركات شمالاً عبر مسار أميركا الوسطى شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بعام 2024 في حين تراجعت أعداد الوافدين إلى أوروبا بشكل عام مع تغير في جنسيات المهاجرين، حيث تصدر البنغلاديشيون القائمة مقابل انخفاض في أعداد السوريين.
وأوضحت أن تراجع أعداد الوافدين في بعض المناطق لا يعكس انخفاضاً في ضغوط الهجرة بل يظهر تغيراً في المسارات نتيجة النزاعات والتغيرات المناخية وتشديد السياسات، ما أدى إلى سلك المهاجرين طرقاً أكثر خطورة.
وأكدت المنظمة أن آلاف المهاجرين لا يزالون عالقين في مناطق حدودية مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن زيادة عمليات الإعادة والنقل تفرض ضغوطاً إضافية على الخدمات المحلية وتعقد جهود إعادة الإدماج.
ودعا تقرير المنظمة إلى تعزيز التعاون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الوفيات وحالات الاختفاء، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستجابة المستدامة القائمة على البيانات لحماية الأرواح.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©