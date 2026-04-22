الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
وفاة أو فقدان 8 آلاف مهاجر خلال 2025

22 ابريل 2026 07:35

 أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن قرابة 8 آلاف مهاجر حول العالم توفوا أو فُقدوا خلال عام 2025م، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات أو حالات الفقدان منذ عام 2014 إلى أكثر من 82 ألف مهاجر.

وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 340 ألف فرد من أسر هؤلاء الأشخاص تأثروا بشكل مباشر، استناداً إلى نتائج مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، وتقريرها الجديد بشأن مسارات الهجرة، وتحليل مشروع المهاجرين المفقودين.

وأفادت بأن البيانات تشير إلى أنه رغم انخفاض أعداد الوافدين في بعض المناطق، فإن مسارات الهجرة لا تشهد تحسنًا، بل تتغير مع بقاء المخاطر مرتفعة على طول الرحلات التي أصبحت أكثر خطورة.

وأوضح تقرير المنظمة الجديد بشأن مسارات الهجرة لعام 2025، أن تراجع أعداد الوافدين في بعض المناطق لا يعكس انخفاضاً في ضغط الهجرة، بل يعكس تغيراً في المسارات نتيجة تأثير إجراءات الإنفاذ، وديناميات النزاعات، والضغوط البيئية على المسارات القائمة.

المصدر: وام
