الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد المهاجرين بالاتحاد الأوروبي يبلغ ذروته

23 ابريل 2026 01:15

برلين (وكالات)

أظهر تقرير نشره مركز البحوث والتحليلات حول الهجرة التابع لمؤسسة روكوول برلين أمس، ​أن عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى ذروة غير مسبوقة عند 64.2 مليون ⁠في 2025، بزيادة تقارب 2.1 مليون مقارنة بالعام ​السابق.
وأشار التقرير، الذي استند إلى ​بيانات ‌مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» والمفوضية ⁠السامية ​للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن عدد المهاجرين بلغ 40 مليوناً في 2010 مقارنة بالرقم الحالي. وظلت ألمانيا في صدارة دول ‌الاتحاد من حيث استضافة من ولدوا ‌في الخارج إذ بلغ عددهم نحو 18 مليوناً، ويشكل من هم في سن ​العمل 72% منهم.  وسجلت إسبانيا أسرع وتيرة نمو في الآونة الأخيرة، إذ زاد عدد المولودين في الخارج فيها بنحو 700 ألف ليصل إلى 9.5 مليون شخص.

