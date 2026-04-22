الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אליום
عدد اليوم
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في غزة

فلسطيني يسير في حي مدمر وسط غزة (أرشيفية)
23 ابريل 2026 01:15

غزة (وكالات) 

قُتل مواطن وأصيب آخرون، أمس، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على شمال قطاع غزة. ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام» عن مصادر محلية قولها إن «قصف الاحتلال استهدف مواطنين أثناء محاولتهم إزالة ركام منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال غزة». ووفق المركز، «شهد قطاع غزة أمس قصفاً مدفعياً وإطلاق نار مكثفاً طال مناطق متفرقة في شرق القطاع وجنوبه، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار». وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما شهدت مناطق شرق وجنوب خانيونس إطلاق نار مكثفاً من الآليات والدبابات الإسرائيلية، بالتزامن مع استهداف محيط دوار العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابات في صفوف نازحين. وفي الضفة الغربية، أحرق مستوطنون إسرائيليون، منزلاً ومركبتين في قرية بيت أمرين شمال محافظة نابلس، وقطعوا مئات أشجار الزيتون في اللبن الشرقية جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين قدمت من بؤرة استيطانية مقامة على أراضي قرية بيت أمرين، واقتحمت أطراف القرية، وأضرمت النار في منزل ومركبتين، وسط محاولات من المواطنين للتصدي لهم. 

