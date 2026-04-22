الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مئات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
23 ابريل 2026 01:15

القدس (الاتحاد)

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، أمس، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة. واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي لباحاته، وبحراسة شرطية.
وقال شهود عيان: إن مستوطنين أقاموا طقوسا تلمودية وصلوات بصوت مرتفع في الجهة الشرقية من المسجد، كما قاموا بالغناء والرقص أثناء اقتحاماتهم للمسجد.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان: إن «508 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بالفترة الصباحية أمس»، مضيفة: «ارتدى بعض المتطرفين قمصاناً عليها علم إسرائيل، وتم رفع العلم من قبل مجموعة من المتطرفين أثناء خروجهم من باب السلسلة إحدى بوابات المسجد الأقصى. وتابعت: «قامت مجموعات المتطرفين بأداء الصلوات التلمودية والسجود الملحمي والرقص داخل ساحات المسجد الأقصى». وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن الشرطة الإسرائيلية «فرضت قيوداً على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد أثناء فترة الاقتحامات».
وقالت: تم اعتقال 6 فتيات من المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليهن من قبل شرطة الاحتلال، واعتقال 3 رجال كبار بالسن من ساحات المسجد الأقصى.

