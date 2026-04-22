الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
أميركا.. قتيلان ونقل 19 للمستشفى إثر تسرب كيميائي بفرجينيا الغربية

فرق الطوارئ في موقع الحادثة
22 ابريل 2026 23:56

أعلنت السلطات الأميركية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين ونقل 19 آخرين إلى المستشفى عقب تسرب مواد كيميائية بمصنع في ولاية فرجينيا الغربية.
وقال سي دبليو سيجمان، مدير إدارة الطوارئ بلجنة مقاطعة كاناوا، إن التسرب حدث في مصنع "كاتليست ريفاينرز" في منطقة "إنستيتيوت" بينما كان العمال يستعدون لإغلاق جزء على الأقل من المنشأة.
وأوضح سيجمان، في مؤتمر صحفي، أن تفاعلاً كيميائياً وقع في المصنع تضمّن حمض النيتريك ومادة أخرى، مضيفاً أنه كان هناك "رد فعل عنيف للمواد الكيميائية بشكل مفرط على الفور".
وأكد مسؤولون أن من بين المصابين سبعة من رجال الإسعاف الذين استجابوا للحادثة.

المصدر: د ب أ
