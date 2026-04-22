الكرملين يحدد شرطاً للقاء بوتين مع زيلينسكي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه أن يلتقي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا بهدف إبرام ترتيبات نهائية بشأن الحرب، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام روسية.

وقال بيسكوف للتلفزيون الروسي: "الشيء الأساسي هو هدف هذا اللقاء. لماذا يجب أن يلتقيا؟ لقد قال بوتين إنه مستعد لعقد لقاء في موسكو في أي لحظة"، حسبما ذكرت وكالة "تاس" للأنباء.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "المهم وجود سبب للاجتماع، والأهم أن يكون الاجتماع مثمراً. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا لغرض إبرام اتفاقات".