باكستان تأمل إحراز «تقدم إيجابي» في الجولة الثانية من محادثات أميركا وإيران

أعرب وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، أمس، عن الأمل في إحراز تقدم إيجابي من جانب إيران في الجولة الثانية من محادثات السلام المرتقبة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الوزير نقوي بالقائمة بالأعمال الأميركية ناتالي بيكر بالعاصمة إسلام آباد، حيث تركزت مباحثات اللقاء على آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية إلى جانب الجهود الدبلوماسية للجولة الثانية من المفاوضات.

وأوضح الوزير نقوي أن «رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير يبذلان جميع الجهود الممكنة على كافة المستويات لدعم التوصل إلى حل»، معرباً عن الأمل في أن يمنح الطرفان الفرصة للحل الدبلوماسي والسلمي.

من جهتها، أشادت بيكر بدور باكستان البناء في تعزيز السلام والتوصل إلى تسوية للصراع في الإقليم.

ويأتي الاجتماع بين وزير الداخلية الباكستاني والقائمة بالأعمال الأميركية في الوقت الذي تسعى فيه إسلام آباد إلى عقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.