الأخبار العالمية

باكستان تأمل إحراز «تقدم إيجابي» في الجولة الثانية من محادثات أميركا وإيران

وزير الداخلية الباكستاني خلال لقائه القائمة بالأعمال الأميركية
24 ابريل 2026 01:29

إسلام آباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية
الأمم المتحدة: ثلث أسمدة العالم عالق في مضيق هرمز

أعرب وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، أمس، عن الأمل في إحراز تقدم إيجابي من جانب إيران في الجولة الثانية من محادثات السلام المرتقبة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الوزير نقوي بالقائمة بالأعمال الأميركية ناتالي بيكر بالعاصمة إسلام آباد، حيث تركزت مباحثات اللقاء على آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية إلى جانب الجهود الدبلوماسية للجولة الثانية من المفاوضات.
وأوضح الوزير نقوي أن «رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير يبذلان جميع الجهود الممكنة على كافة المستويات لدعم التوصل إلى حل»، معرباً عن الأمل في أن يمنح الطرفان الفرصة للحل الدبلوماسي والسلمي.
من جهتها، أشادت بيكر بدور باكستان البناء في تعزيز السلام والتوصل إلى تسوية للصراع في الإقليم.
ويأتي الاجتماع بين وزير الداخلية الباكستاني والقائمة بالأعمال الأميركية في الوقت الذي تسعى فيه إسلام آباد إلى عقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية خلال اعتراضها لسفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية
24 ابريل 2026
فرق الإنقاذ تستخدم حفارات لإزالة الأنقاض من مبنى قصفه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه يجب أن يكون شاملاً
24 ابريل 2026
تصاعد الدخان فوق مبان سكنية في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الإخوان».. عقبة كبرى أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 ابريل 2026
وزير الداخلية الباكستاني خلال لقائه القائمة بالأعمال الأميركية
الأخبار العالمية
باكستان تأمل إحراز «تقدم إيجابي» في الجولة الثانية من محادثات أميركا وإيران
24 ابريل 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
البرلمان العراقي يدعو «الإطار التنسيقي» للالتزام بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء
24 ابريل 2026
