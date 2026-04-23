الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: ثلث أسمدة العالم عالق في مضيق هرمز

سفينة تجارية تبحر قرب مضيق هرمز - أرشيفية
24 ابريل 2026 01:29

نيويورك (الاتحاد)

قال جورجي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أن ثلث إمدادات الأسمدة العالمية عالقة حالياً في مضيق هرمز، مؤكداً أن المنظمة الدولية مستعدة لتفعيل آلية لضمان المرور الآمن للشحنات في غضون أسبوع.
وأضاف دا سيلفا، الذي يرأس أيضاً فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمضيق هرمز، في منشور على منصة «إكس» إن التأخير في عبور هذه الشحنات يهدد مواسم الزراعة الحالية. وتابع: «الأمر لا يتعلق بالخدمات اللوجستية أو الاقتصاد فحسب، بل يتعلق بإنقاذ الأرواح. إذا لم نتحرك، فإن أزمة غذاء هائلة ستضرب الفئات الأكثر ضعفاً بشدة». وأوضح المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة لديها حل جاهز للتنفيذ، قائلاً: «آليتنا لتسهيل المرور الآمن لهذه السلع الأساسية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال 7 أيام فقط».
وتابع: «طالما أن حرية الملاحة لم تستقر بالكامل بعد بسبب المفاوضات الجارية في سياق الحرب، فلنعتمد على الأقل آلية استثنائية ومحدودة ومقيدة زمنياً للأسمدة فقط، لأن هذا لا يزال ممكناً قبل فوات أوان موسم الزراعة». 
وأشار دا سيلفا إلى أن برنامج الأغذية العالمي قدم «أرقاماً صادمة»، حيث يمكن أن يدفع تعطل مضيق هرمز بـ 45 مليون شخص إضافي نحو الجوع والمجاعة.
ودعا دا سيلفا إلى تحرك جماعي، مشدداً على أن «الحل موجود، وما ينقصنا الآن هو الإرادة الجماعية لتنفيذه».

