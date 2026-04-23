ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، إنه أمر القوات البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب مهما كان صغيراً، يزرع الألغام البحرية في مياه مضيق هرمز، مشدداً على أنه «لا مجال لأي تردد».

وأضاف ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أن «سفن كاسحات الألغام لدينا تعمل حالياً على تطهير المضيق»، لافتاً إلى أنه أصدر أمراً بمواصلة هذه العمليات، ولكن بمستوى مضاعف ثلاث مرات.

وقال ترامب في منشوره، إن «جميع السفن الحربية الإيرانية، وعددها 159 سفينة، غارقة في قاع البحر».

وجاءت أوامر ترامب بإطلاق النار، وسط هدنة هشة مع إيران، وتشديد الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز، والحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال وزير الداخلية الأميركي، دوج بورجوم، إن قرار ترامب باستهداف الزوارق في مضيق هرمز لا يعتبر تصعيداً.

وأضاف بورجوم في تصريح صحفي: «لا تستهينوا أبداً بقدرة الرئيس ترامب على استخدام أوراق الضغط بحكمة، من أجل التوصل إلى اتفاق رائع لصالح الشعب الأميركي».

واعتبر بوجروم أن «حرب إيران تصرف ذكي من ترامب، لأن العالم أصبح بالفعل أكثر أماناً مما كان عليه قبل شهرين».

وفي منشور آخر على منصة «تروث سوشيال»، قال ترامب، إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، ولا يمكن لأي سفينة الدخول أو الخروج من دون موافقة البحرية الأميركية، معتبراً أن المضيق مغلق بإحكام إلى غاية إبرام إيران لاتفاق مع الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن «إيران تواجه صعوبة كبيرة في تحديد من هو قائدها، وأنها ببساطة لا تعرف من هو».

في غضون ذلك، قال البيت الأبيض، أمس، إن النظام الإيراني يشهد انقساماً داخلياً في ظل ضغوط أميركية متواصلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحفيين إن «الرئيس ترامب يقدم بسخاء قدراً من المرونة لنظام تعرض لتشويه كامل بسبب عملية (الغضب الملحمي) وهناك بوضوح الكثير من الانقسام الداخلي حيث هناك معركة بين البراغماتيين والمتشددين في إيران حالياً».

وأضافت أن «هناك وقفاً لإطلاق النار فيما يتعلق بالعمليات العسكرية والضربات الحركية لكن عملية (الغضب الاقتصادي) مستمرة كما يستمر الحصار البحري الفعال والناجح أيضاً على السفن والناقلات التي تتحرك من وإلى الموانئ الإيرانية».

وأوضحت «أننا نقوم بخنق اقتصادهم بالكامل من خلال هذا الحصار وهم يخسرون 500 مليون دولار يومياً حيث إن، جزيرة خارك ممتلئة بالكامل ولا يمكنهم نقل النفط أو حتى دفع رواتب موظفيهم نتيجة هذا الضغط الاقتصادي الذي فرضه الرئيس ترامب عليهم».

وشددت ليفيت على أن «ترامب راضٍ عن ذلك بينما ننتظر ردهم وسنرى حيث لم يحدد الرئيس موعداً نهائياً صارماً لتلقي مقترح إيراني خلافاً لبعض التقارير التي رأيتها، وفي نهاية المطاف سيتم تحديد الجدول الزمني من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الولايات المتحدة».

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس، أن قواتها أعادت توجيه 31 سفينة للعودة إلى الموانئ أو تغيير مسارها، وذلك في إطار الحصار البحري المستمر ضد إيران. وأضافت القيادة، في منشور على منصة «إكس»، أن معظم السفن التي تم تغيير مسارها كانت ناقلات نفط.

كما ذكرت مصادر في قطاعي الشحن والأمن، أن الجيش الأميركي اعترض 3 ناقلات نفط ترفع علَم إيران في المياه الآسيوية، ويعمل على تغيير مسارها بعيداً عن مواقعها قرب الهند وماليزيا وسريلانكا.

وأفادت مصادر في قطاع الشحن البحري، بينها مصدران أميركي وهندي، بالإضافة إلى مصدرين منفصلين في مجال الأمن البحري الغربي، بأن الولايات المتحدة غيرت مسار ما لا يقل عن 3 ناقلات نفط إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية.