الأخبار العالمية

إنقاذ 404 مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا

عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية)
24 ابريل 2026 01:29

بنغازي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات و9 دول تصدر بيانا مشتركا بشأن اتفاق الميزانية الموحدة لليبيا
مباحثات ليبية - أممية لدفع العملية السياسية في البلاد

أعلن الهلال الأحمر الليبي، أمس، أن فرقه تمكنت من انقاذ 404 مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة طبرق أقصى شرقي البلاد.
وذكر الهلال الأحمر في بيان، أن فرقه شاركت في الاستجابة لبلاغ صادر عن جهاز أمن السواحل التابع للقيادة العامة للجيش الوطني بشأن إنقاذ عشرة مراكب تقل مهاجرين غير شرعيين.
وأوضح أن القوارب كان على متنها 404 أشخاص من جنسيات مختلفة بعد تعرضهم لظروف قاسية في عرض البحر قبالة السواحل الليبية.
وبين أنه تم نقل المهاجرين إلى نقاط الإنزال حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية والرعاية الإنسانية العاجلة في إطار تنسيق بين الجهات المختصة من بينها جهاز أمن السواحل والقاعدة البحرية للقوات الليبية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإنسانية واحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية في وقت تشهد السواحل الليبية نشاطا متزايدا لشبكات التهريب وسط مساع إقليمية ودولية للحد من تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية.

ليبيا
طبرق
السواحل الليبية
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
الهجرة غير القانونية
أزمة الهجرة
إنقاذ المهاجرين
آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية خلال اعتراضها لسفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية
24 ابريل 2026
فرق الإنقاذ تستخدم حفارات لإزالة الأنقاض من مبنى قصفه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه يجب أن يكون شاملاً
24 ابريل 2026
تصاعد الدخان فوق مبان سكنية في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الإخوان».. عقبة كبرى أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 ابريل 2026
وزير الداخلية الباكستاني خلال لقائه القائمة بالأعمال الأميركية
الأخبار العالمية
باكستان تأمل إحراز «تقدم إيجابي» في الجولة الثانية من محادثات أميركا وإيران
24 ابريل 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
البرلمان العراقي يدعو «الإطار التنسيقي» للالتزام بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء
24 ابريل 2026
