الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
البرلمان العراقي يدعو «الإطار التنسيقي» للالتزام بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء

مجلس النواب العراقي
24 ابريل 2026 01:29

هدى جاسم (بغداد)

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، أمس، كتلة «الإطار التنسيقي» باعتبارها الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى تقديم مرشحها لمنصب رئيس مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية المقررة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن الدعوة جاءت في افتتاح الجلسة الـ 21 للمجلس، إذ جدد الحلبوسي التأكيد على أهمية التزام الكتلة النيابية الأكثر عدداً بالمدة الدستورية، والإسراع بتسمية المكلف بتشكيل الحكومة، وإرساله إلى رئيس الجمهورية.
كما طالب الحلبوسي بضرورة أن يرسل المكلف برنامجه الحكومي إلى مجلس النواب لدراسته من قبل الأعضاء، معلناً تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لمدة شهر واحد حتى استكمال مهام المجلس الدستورية والتشريعية والرقابية.
وأعلنت الأمانة العامة لـ«الإطار التنسيقي» أمس الأول، تأجيل اجتماع قيادات الإطار الذي كان يفترض أن يسمي مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة إلى اليوم الجمعة، لإتاحة المزيد من الوقت للحوار والوصول إلى نتيجة ضمن المدة الدستورية.

