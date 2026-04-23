الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يقدم قرضا كبيرا لأوكرانيا

الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال القمة الأوروبية في قبرص
23 ابريل 2026 22:43

أقر الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اليوم الخميس قرضا كبيرا بقيمة 90 مليار يورو لدعم كييف، فيما أعاد الرئيس الأوكراني إثارة النقاشات حول "العضوية الكاملة" لبلاده في التكتل القاري.
وتوجه فولوديمير زيلينسكي إلى قبرص لحضور قمة أوروبية في مدينة "آيا نابا" السياحية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
وأعرب الرئيس الأوكراني عن "امتنانه الشديد" إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في هذا "اليوم العظيم" بعد رفع الفيتو المجري ضد القرض.
وذكر أن مبلغ 90 مليار يورو، الذي خصصه الاتحاد الأوروبي في عامي 2026 و2027، سيستخدم "لتقوية" الجيش الأوكراني و"زيادة الإنتاج في مجال الدفاع الجوي" و"حماية" شبكة الطاقة.
تأمل أوكرانيا في الحصول على دفعة أولية بحلول نهاية مايو أو بداية يونيو.
لكن زيلينسكي أكد أن أوكرانيا تستحق "عضوية كاملة" في الاتحاد الأوروبي، وليس مجرد "مزايا رمزية".

المصدر: آ ف ب
