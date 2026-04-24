الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الكويت تعيد فتح مجالها الجوي والتشغيل التدريجي لمطارها الدولي

24 ابريل 2026 08:06

أعلنت الكويت إعادة فتح مجالها الجوي اعتباراً من اليوم الخميس لاستئناف حركة الطيران بشكل تدريجي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح تأكيده إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتباراً من اليوم الخميس بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية، لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

وأوضح الشيخ الصباح أن الخطوة جاءت بعد معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مضيفاً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية لضمان الجاهزية الكاملة.


وذكر أن تشغيل مطار الكويت الدولي سيشمل في مرحلته الأولى محطات محددة وفق أولويات تشغيلية تضمن سلامة العمليات مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.

المصدر: وكالات
الكويت
مطارات
إيران
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©