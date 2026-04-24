الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان ثلاثة أسابيع

24 ابريل 2026 08:26

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى عقد في البيت الأبيض.


وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي إنه إلى جانب نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والسفير الأميركي لدى اسرائيل مايك هاكابي والسفير الأميركي لدى لبنان ميشيل عيسى التقوا اليوم مع ممثلين رفيعي المستوى من إسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي مشيراً الى ان الإجتماع "قد سار بشكل جيد للغاية انه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع".

أخبار ذات صلة
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية
لبنان: تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه يجب أن يكون شاملاً

وكان ترامب قد أعلن في 16 أبريل الجاري أن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف إطلاق نار متبادل لمدة 10 أيام.

المصدر: وام
آخر الأخبار
«حاسمة ماكولوم» تقود هوكس لفوز صعب على نيكس
الرياضة
«حاسمة ماكولوم» تقود هوكس لفوز صعب على نيكس
اليوم 10:37
«جثة مارادونا» تهز محاكمة الفريق الطبي!
الرياضة
«جثة مارادونا» تهز محاكمة الفريق الطبي!
اليوم 10:34
أسرع الإقالات في تاريخ البريميرليج.. «روسينيور الرابع عشر»!
الرياضة
أسرع الإقالات في تاريخ البريميرليج.. «روسينيور الرابع عشر»!
اليوم 10:15
الخارجية الأميركية تنفي نيتها استبدال إيران بإيطاليا في مونديال 2026
الرياضة
الخارجية الأميركية تنفي نيتها استبدال إيران بإيطاليا في مونديال 2026
اليوم 09:49
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:33
