الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع الإقليمية

24 ابريل 2026 08:28

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وذكرت وكالة أنباء البحرين إن الوزيرين بحثا خلال الاتصال السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء التحديات الراهنة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك في ضوء رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.

واستعرض الاتصال أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

المصدر: وام
