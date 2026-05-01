الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الكويت: الخطوط الجوية تبدأ مرحلة ثانية ضمن استئناف رحلاتها

طائرة للخطوط الجوية الكويتية تستعد للهبوط في مطار الكويت الدولي
1 مايو 2026 17:30

قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الجمعة، إنها استأنفت تشغيل عملياتها من مطار الكويت الدولي، إلى 13 وجهة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وذلك ضمن المرحلة الثانية للتشغيل التدريجي ليصبح إجمالي الوجهات المستأنفة 29 وجهة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) "إن إجمالي الوجهات المستأنفة يشمل لندن وباريس ودبي ومدريد وميلان وبانكوك واسطنبول وجدة والرياض والدوحة والبحرين وصبيحة والقاهرة وبيروت وعمان ومومباي ودلهي وتشناي وكوتشين وتريفاندروم وإسلام آباد ودكا ومانيلا وكولومبو وبانجلور وجوانزو وأحمد آباد وسوهاج بالإضافة إلى الدار البيضاء".

وأكد الشطي "جاهزية الناقل الوطني لدولة الكويت الكاملة وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية"، مبينا أن "اختيار هذه الوجهات جاء بعد دراسة وتحقيقا لحاجة السوق والطلب المتزايد على هذه الوجهات".

وأوضح أن "الخطوط الكويتية تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي"، مشيرا إلى "أن زيادة استئناف الوجهات جاءت في إطار حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين".

وأفاد بأن الخطوط الكويتية مستمرة في متابعة زيادة عدد الوجهات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة مؤكدا أن "الشركة لا تألو جهدا في تحقيق كل الخدمات المطلوبة لراحة المسافرين وتوفير احتياجاتهم".

المصدر: د ب أ
