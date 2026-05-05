الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الرئيس الفرنسي: الضربات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات غير مبررة ولا مقبولة

الرئيس الفرنسي: الضربات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات غير مبررة ولا مقبولة
5 مايو 2026 07:39

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، غير مبررة وغير مقبولة.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة "إكس"، إن فرنسا ستواصل، دعم حلفائها في الإمارات وفي المنطقة، للدفاع عن أراضيهم.

أخبار ذات صلة
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات
رابطة العالم الإسلامي تُدين العدوان الإيراني على الإمارات


وأكد أن تحقيق حل دائم للصراع يظل رهيناً بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة، فضلاً عن إبرام اتفاق قوي يوفر الضمانات الأمنية اللازمة لدول المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الضمانات يجب أن تتضمن مواجهة التهديدات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، وكذلك الأنشطة الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

المصدر: وام
فرنسا
ماكرون
الإمارات
آخر الأخبار
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات
علوم الدار
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات
اليوم 09:00
انفجار في منجم فحم بكولومبيا يحاصر 14 عاملاً
الأخبار العالمية
انفجار في منجم فحم بكولومبيا يحاصر 14 عاملاً
اليوم 08:49
بعد 128 عاماً من تأسيسه.. «ثون المغمور» يخلد قصته بلقب الدوري السويسري !
الرياضة
بعد 128 عاماً من تأسيسه.. «ثون المغمور» يخلد قصته بلقب الدوري السويسري !
اليوم 08:45
استقرار الين والدولار وتراجع اليورو
اقتصاد
استقرار الين والدولار وتراجع اليورو
اليوم 08:38
تمارين عضلات البطن تقوي صحة الدماغ وتسرع إزالة السموم منه
الترفيه
تمارين عضلات البطن تقوي صحة الدماغ وتسرع إزالة السموم منه
اليوم 08:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©