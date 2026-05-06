الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الوطني الاتحادي» يستعرض تجربته بالذكاء الاصطناعي

عفراء البسطي خلال الاجتماع (من المصدر)
7 مايو 2026 02:56

بودفا (الاتحاد)

شاركت عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في الاجتماع الخامس للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر المتوسط، الذي عقد على هامش أعمال الجلسة العامة العشرين لبرلمان البحر المتوسط في مدينة بودفا بجمهورية الجبل الأسود.
وأكدت البسطي في مداخلة للأمانة العامة للمجلس خلال مناقشة موضوع «تحويل المعرفة المؤسسية إلى ذكاء مشترك بدعم من الذكاء الاصطناعي»، أن تجربة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي تكتسب أهمية بالغة في ظل الخبرات والمعارف المؤسسية البرلمانية، وما ينتج عنها من مخرجات تشريعية، ورقابية، وبحثية، وتنظيمية تشكل في مجموعها ذاكرة برلمانية غنية، غير أن القيمة الحقيقية لهذه الذاكرة لا تتحقق بمجرد حفظها أو توثيقها، وإنما من خلال تنظيمها وتحليلها وتوظيفها بصورة منهجية وآمنة ومسؤولة، بما يحولها إلى مورد مؤسسي فاعل يدعم جودة العمل البرلماني، ويعزز استمراريته، ويرسخ قدرة المؤسسات التشريعية على مواكبة متطلبات المستقبل. وأضافت: تجربة المجلس الوطني تستند إلى رؤية مؤسسية واضحة، تقوم على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، ينبغي أن يتم ضمن منظومة متكاملة ومنضبطة، بهدف الارتقاء بجودة العمل التشريعي والرقابي، وتطوير إدارة المعرفة، ودعم الخدمات والدبلوماسية البرلمانية، مع ضمان موثوقية المخرجات وصون سرية البيانات.

