غوتيريش يدعو لإصلاح الأمم المتحدة لتمثيل أكبر لأفريقيا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، على وجوب إصلاح الأمم المتحدة لإتاحة المجال أمام تمثيل أكبر لأفريقيا.

وقال غوتيريش، أثناء وضع حجر الأساس لتوسيع مقر المنظمة في كينيا "نحن بحاجة إلى إصلاحات أكبر... للمؤسسات الدولية... تعكس واقع العالم كما هو اليوم، وليس كما كان قبل 80 عاما، على أن تشمل مجلس الأمن، حيث لا يزال هناك ظلم تاريخي يتمثل في حرمان أفريقيا من مقاعد دائمة".

وكان غوتيريش دعا، على مدى سنوات، إلى إجراء تغييرات لمنح أفريقيا والمناطق الأخرى تمثيلا أفضل في الأمم المتحدة.

وردا على سؤال بشأن خريطة طريق واقعية لإصلاح مجلس الأمن، قال إنّ الأمر سيكون "صعبا".

وأضاف "ولكن اتُخذت بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى جهود بريطانيا وفرنسا لتقييد استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الحالات القصوى مثل الإبادة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "من المهم أن نقول إنّ الإصلاح ضروري للغاية، لأنّه مع الانقسامات الجيوسياسية التي نشهدها، أصبح تأمين السلام والأمن في العالم الحالي أمرا بالغ الصعوبة، ونحن بحاجة إلى مجلس أمن فعّال".