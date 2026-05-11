أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والكويت وقطر ويتضامن مع البحرين في مواجهة مخططات التخريب

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمياه الإقليمية لدولة قطر في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي.

وأعرب أبو الغيط، في بيان، عن التضامن الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة المخططات التخريبية التي تستهدف أمنها واستقرارها وذلك عقب إعلانها القبض على 41 شخصاً على صلة بجهات أجنبية حاولوا تقويض أمن واستقرار المملكة.

وعبر أبو الغيط عن رفضه المطلق لهذا التصعيد غير المبرر والذي يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب سلمياً.

وحذر من أن التمادي في مثل هذه التصرفات العدوانية قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى، معرباً عن تضامنه الكامل مع الدول الخليجية المتضررة فيما تقرره من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها على أراضيها ومياهها.