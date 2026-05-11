غارات إسرائيلية على مناطق عدة في لبنان

دخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية في لبنان
11 مايو 2026 22:46

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شن غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان، كما أغار على بلدة في البقاع الغربي شرقي البلاد، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.  

واستهدف الطيران الحربي، عصر اليوم، بلدات جرجوع والريحان وكفرفيلا. 

كما أغارت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق الجبانة في بلدة الدوير، ما أدى إلى مقتل شخص.

واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي أيضا مدينة النبطية وبلدة كفر دونين، بحسب الوكالة. 

وقصفت مسيّرة إسرائيلية، سيارةً في بلدة زبدين، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا يوزعان الخبز على السكان في البلدة.

ووجّه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم انذاراً عاجلاً إلى سكان تسع بلدات في جنوب لبنان، وبلدة قلايا في البقاع الغربي شرق لبنان، طالباً منهم إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن تلك البلدات مسافة 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة.

المصدر: د ب أ
