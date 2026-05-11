الأمم المتحدة: مقتل 880 سودانياً بـ«مسيَّرات» خلال 4 أشهر

أحمد شعبان (القاهرة، جنيف)



حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس، من اتساع نطاق العنف ​وتصاعد حدته في السودان، لافتاً أن 880 مدنياً على الأقل قُتلوا في ضربات بطائرات مسيَّرة بين يناير وأبريل من العام الحالي.

وقال تورك في بيان «يحذر المجتمع ⁠الدولي من أن هذا الصراع ينذر بدخول مرحلة جديدة أشد ​فتكاً ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة»، محذراً من ​أن ‌الطائرات المسيَّرة المسلحة أصبحت ⁠الآن السبب الرئيس ​في مقتل المدنيين.

وتشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن هجمات الطائرات المسيَّرة مسؤولة عن 80 % من إجمالي وفيات المدنيين المرتبطة ‌بالصراع، إذ قتل ما لا يقل عن 880 شخصاً ‌بطائرات مسيَّرة بين يناير وأبريل من هذا العام.

وكانت منطقة كردفان وكذلك منطقة دارفور الواقعة في ​غرب السودان بؤرة للعنف بما في ذلك القتل بدوافع عرقية في الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل 2023 بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال تورك «إن تصاعد الأعمال القتالية في الأسابيع المقبلة، في ظل سعي ​الأطراف إلى السيطرة على ‌الأراضي ⁠أو تعزيز ‌سيطرتها عليها وسط ديناميات الصراع ‌المتغيرة، ينطوي على خطر اتساع رقعة القتال ليمتد إلى ولايات في وسط وشرق البلاد، ⁠وما يرتبط بذلك من عواقب مميتة على المدنيين في ​مناطق شاسعة».

وأضاف: الطائرات المسيَّرة أتاحت استمرار القتال خلال موسم الأمطار، الذي كان يؤدي في السابق إلى توقف العمليات البرية، داعياً إلى اتخاذ تدابير صارمة لمنع نقل الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيَّرة ​المسلحة المتطورة إلى الأطراف المتحاربة.

وحذر خبراء في الشؤون الأفريقية من انزلاق السودان نحو كارثة إنسانية شاملة، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمة الغذائية، مؤكدين أن البلاد تقترب من «سيناريو كارثي»، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي.

وقالت نورهان شرارة، الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن تدهور الوضع الإنساني في السودان بلغ مستويات غير مسبوقة، خاصة مع دخول الأزمة مراحلها الأكثر حدة، إذ تؤكد التقارير الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة أن البلاد تقترب من سيناريو كارثي، بعدما أصبح انعدام الأمن الغذائي واقعاً يومياً يهدد ملايين المدنيين.

وأضافت شرارة في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار النزاع أدى إلى شلل بالإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وانهيار سلاسل الإمداد، ما يضع السودان فعلياً على حافة المجاعة.

وأفادت شرارة بأن التعامل مع هذه الكارثة يتطلب مقاربة شاملة وعاجلة، حيث لا يمكن فصل الحل الإنساني عن السياسي، مؤكدة أن وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة للمساعدات شرط أساسي، إضافة إلى تعزيز الاستجابة الدولية بشكل أكبر.

من جانبه، أوضح السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن انعدام الأمن الغذائي في السودان وتعطل سلاسل الإمداد نتيجة استمرار الصراع الدائر، أدّيا إلى تفاقم مخاطر الجوع على نطاق واسع، في ظل فجوة تمويلية خانقة وصعوبات تواجه وصول المساعدات الإنسانية.



تداعيات

وحذر حليمة في تصريح لـ«الاتحاد»، من تداعيات الأزمة الغذائية التي لا تتوقف عند حدود الجوع، بل تمتد إلى تدمير المجتمع، مع انهيار المناعة الجسدية وانتشار أمراض سوء التغذية، إلى جانب تفشي الأوبئة، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر لهذه المأساة، حيث يواجه الملايين منهم خطر التقزم والهزال الشديد، بينما يموت الآلاف بصمت، في الوقت الذي تعاني فيه الأمهات من فقر الدم وجفاف الحليب، مما يهدد حياة الرضع.