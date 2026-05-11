الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران

بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران
12 مايو 2026 01:42

لندن (وكالات)

فرضت بريطانيا، أمس، عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران، متهمةً إياهم بالتورط في أنشطة ​عدائية منها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى.
ومن بين المشمولين بالعقوبات من ⁠تثور مزاعم على أنهم أعضاء وشركاء لما وصفته الحكومة ​البريطانية بشبكة «زيندشتي الإجرامية»، بالإضافة إلى عدة مكاتب ​صرافة ‌وعاملين في المجال المالي.
وقالت ⁠الحكومة، ​إن الشبكة متورطة في أنشطة عدائية مدعومة من إيران، تتضمن التهديد بهجمات أو التخطيط لها أو تنفيذها ضد أفراد وممتلكات في بريطانيا ودول ‌أخرى.
وجاء في الإشعار الحكومي بالعقوبات أن بريطانيا فرضت عقوبات على بعض الأفراد ​بسبب مشاركتهم المباشرة في أعمال عدائية، بينما اتهمت آخرين بتقديم خدمات مالية أو دعم مادي آخر لتسهيل هذه الأنشطة. وتتضمن الإجراءات الواردة في الإشعار تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي ‌مناصب إدارية. وقالت بريطانيا، إن ​الكيانات المالية الخاضعة للعقوبات قدمت خدمات لأفراد وجماعات مرتبطة بأنشطة مزعزعة للاستقرار، مما مكن شبكات مرتبطة بإيران من تحويل أموال والحصول عليها ​رغم القيود الدولية. وذكرت الشرطة ‌الشهر ⁠الماضي أنها ‌تحقق في صلات محتملة ‌لإيران بسلسلة هجمات استهدفت مواقع في لندن بالحرق العمد. ⁠

أخبار ذات صلة
تواصل الإدانات للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
ترامب يتعهد بتحقيق «نصر كامل» على إيران
عقوبات
إيران
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
تواصل الإدانات للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
الأخبار العالمية
تواصل الإدانات للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
12 مايو 2026
سفينة حربية أميركية في بحر العرب مشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بتحقيق «نصر كامل» على إيران
12 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان
12 مايو 2026
السيسي متحدثاً أمام طلاب الأكاديمية العسكرية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مصر: استقرار الوطن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة
12 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©