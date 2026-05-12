الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف التصعيد

12 مايو 2026 07:34

 جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، مؤكداً أن الأولوية الحالية تتمثل في وقف الحرب وضمان حرية الملاحة، وداعياً إلى حل دبلوماسي للأزمة ووقف التصعيد تمهيداً للمفاوضات السياسية بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر نفسه جزءاً من البنية الأمنية لمنطقة الخليج نظرا لتأثير التطورات الإقليمية المباشر على الأمن الأوروبي.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد يدعم الحل الدبلوماسي، وينخرط مع الدول التي تتوسط بين الطرفين، مشيرة إلى أن الاتصالات الأوروبية تشمل أيضا دول الخليج التي تتقاسم المخاوف ذاتها.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يركز فقط على الملف النووي الإيراني، بل يناقش كذلك التهديدات الأخرى التي تمثلها إيران لجوارها، بما في ذلك برنامج الصواريخ، ودعم الوكلاء، والأنشطة الهجينة والسيبرانية داخل أوروبا.

وأكدت أن بروكسل عرضت خبراتها في مجال التفاوض النووي، موضحة أن الاتحاد يمتلك خبراء سبق لهم المشاركة في التفاوض بشأن الاتفاقات النووية.

المصدر: وام
