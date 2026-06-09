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الصين تدعو لإيقاف شامل لإطلاق النار

مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
10 يونيو 2026 01:02

بكين (الاتحاد)

دعت الصين، أمس، مختلف الأطراف في الشرق الأوسط إلى ممارسة الهدوء والتحلي بضبط النفس، والتوقف عن أي إجراءات عدائية من شأنها تأجيج الصراع، وذلك من أجل التوصل إلى إيقاف شامل لإطلاق النار بالمنطقة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن ذلك جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان على سؤال بشأن التطورات في الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي عقده في بكين.
ونقلت «شينخوا» عن لين جيان تأكيده ضرورة أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات جادة لتهدئة الأوضاع وأن تلتزم بحل النزاعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق إيقاف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت. وأكد ضرورة أن لا يثير أي طرف الصراع العسكري في المنطقة مجدداً في وقت تمر فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران بمرحلة حرجة.
وتعهد المتحدث بتمسك بلاده بمبادرة مطروحة من الرئيس الصيني شي جين بينغ مكونة من أربع نقاط للمضي قدماً نحو إنهاء الحرب وإحلال السلام ومواصلة الاضطلاع بدور «إيجابي» في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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