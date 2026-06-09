تحذير فلسطيني من انهيار قطاع الخدمات الصحية

رام الله (الاتحاد)



حذرت السلطة الفلسطينية، أمس، من انهيار قطاع الخدمات الصحية الفلسطينية جراء الإجراءات الإسرائيلية خاصة احتجاز الإيرادات الجمركية التي زادت قيمتها عن خمسة مليارات دولار مطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ مرضى يتعرضون للموت جراء عدم توفر الدواء.

وطالبت وزيرة الخارجية الدكتور فارسين شاهين ووزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان، أمس في إحاطة للسلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي، في مقر وزارة الخارجية في رام الله، المجتمع الدولي بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار من خلال تقديم العون المادي المباشر له، من أدوية ومعدات.

وكذلك، الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف القيود على حركة الطواقم الطبية بالضفة الغربية وغزة.

وعرض وزير الصحة الآثار القاسية لنقص الدواء منها عدم توفر 47% من علاجات السرطان، على سبيل المثال، الأمر الذي يعرض حياة مرضى السرطان للخطر المباشر جراء عدم تلقي العلاج الكيماوي.

وقال إن مرضى العديد من الأمراض الأخرى مثل الكلى والقلب وكذلك، الولادة والأطفال وغيرها تتعرض حياتهم للخطر جراء عدم توفر الدواء.

وأوقفت إسرائيل تحويل كافة إيرادات المقاصة «الإيرادات الجمركية» التي تشكل 70% من ميزانية السلطة منذ أكثر من عام ما ترك الحكومة عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية.

وقال وزير الصحة إن القطاع الصحي يعاني من أزمة إنسانية ومالية وعملياتية وسياسية، واستعرض الدمار الذي تعرض له هذا القطاع في غزة، والقيود الشديدة في الضفة الغربية.