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الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران

الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران
10 يونيو 2026 07:56

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية"بترا" عن مصدر بالقوات المسلحة الأردنية توضيحه أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت من مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

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وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.

المصدر: وام
إيران
الجيش الأردني
الأردن
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