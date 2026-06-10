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فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الاستيطان والتهجير

انتشار آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (رويترز)
11 يونيو 2026 01:34

رام الله (الاتحاد)

دعت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، أمس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان الإسرائيلي وعمليات التهجير التي تستهدف الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية إلى تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة، برفقة أعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلين عن منظمات دولية، بينهم القنصل العام التركي بالقدس إسماعيل جوبان أوغلو، إلى جانب وفد وزاري فلسطيني.
وقالت شاهين، إن «إسرائيل لا تفهم إلا لغة الإجراءات على الأرض، لذلك على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عملية».
وأضافت: «رسالتنا واضحة، هناك قانون دولي والجميع يعرف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وما يحصل له يومياً».
وطالبت بـ«وقفة دولية موحدة تقول كفى لهذا الاحتلال من خلال إجراءات تُتخذ على الأرض».
وأضافت أن بعض الدول بدأت باتخاذ خطوات ضد إسرائيل، لكنها اعتبرتها «غير كافية»، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك بصورة جماعية.
وأشارت إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على التجمعات البدوية والأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن «الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ومتمسك بها ولن يرحل عنها».

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