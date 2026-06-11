الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصحة العالمية تدعو أوروبا إلى تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديدة

جسر الفنون فوق نهر السين
11 يونيو 2026 09:29

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديدة مع تسارع أزمة المناخ، مشيرة إلى أن القارة تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوج إن أكثر من 200 ألف شخص في أنحاء المنطقة توفوا بسبب أسباب مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الأربع الماضية.  ووصف موجات الحر بأنها "قاتل صامت" يمكن الوقاية من آثاره إذا استخدمت أوروبا الأدوات المتاحة لديها بالفعل.

أخبار ذات صلة
"الداخلية البحرينية" تعلن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل جراء العدوان الإيراني
رئيس الدولة يستقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة

وقدم كلوج إرشادات محدثة بشأن إجراءات الحماية من الحر خلال فعالية خاصة بمواجهة موجات الحر في برلين، بمشاركة وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر وعضوة مجلس الشيوخ المسؤولة عن الصحة في برلين إينا تشيبورا، مع التركيز على حماية كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر.
وقال شنايدر إن آثار التغير المناخي أصبحت ملموسة في مختلف أنحاء العالم، معتبراً أن الحماية من موجات الحر قضية اجتماعية أيضاً، إذ يواجه سكان المناطق الحضرية المكتظة والمساكن شديدة الحرارة صعوبة في حماية أنفسهم من درجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف أن خفض الانبعاثات وتوسيع المساحات الخضراء داخل المدن، مثل الأشجار والحدائق والأنهار والغابات والأراضي الرطبة، يمكن أن يسهم في الحد من آثار موجات الحر.

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
"الداخلية البحرينية" تعلن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل جراء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الداخلية البحرينية" تعلن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل جراء العدوان الإيراني
اليوم 12:14
رئيس الدولة يستقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة
اليوم 12:01
«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات «صيفنا يترك أثراً»
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات «صيفنا يترك أثراً»
اليوم 11:59
الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران
الأخبار العالمية
الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران
اليوم 11:52
الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 7.8 درجة
علوم الدار
الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 7.8 درجة
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©