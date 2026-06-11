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الكونغو: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا

طاقم يعمل في مكافحة فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
11 يونيو 2026 20:47

أظهرت بيانات حكومية جديدة، ⁠اليوم الخميس، أن ​عدد ​حالات الإصابة ‌المؤكدة ⁠بفيروس ​إيبولا في جمهورية الكونغو ‌الديمقراطية ارتفع إلى ‌676 حالة، منها ​136 حالة وفاة.
وقال وزير الصحة، ‌في منشور ​على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن هذا ​الرقم ‌يمثل ⁠العدد الإجمالي ‌للحالات ‌المؤكدة ⁠حتى أمس ​الأربعاء.
كانت حصيلة أمس الأربعاء تشير إلى إحصاء 598 إصابة مؤكدة منها  115 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في شرق البلاد في أبريل الماضي.

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يعد الإيبولا من الأمراض المهددة للحياة، وينتقل الفيروس عبر الاتصال الجسدي المباشر وملامسة السوائل التي يفرزها الجسم.

المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
فيروس إيبولا
إيبولا
إصابات
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