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ترامب ينشر إعلانا بشأن إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
11 يونيو 2026 22:11

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تراجع عن شن ضربات على إيران اليوم الخميس، وأشار إلى إمكانية توقيع اتفاق معها بعد محادثات رفيعة المستوى.
وكتب، على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "بناء على حقيقة أن المناقشات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تم رفعها إلى أعلى مستوى من القيادة الإيرانية والموافقة عليها... فقد ألغيت الضربات وعمليات القصف على إيران هذا المساء".
وأضاف "وافقت جميع الأطراف المعنية على المباحثات والنقاط النهائية بالمبدأ وبأكبر قدر من التفصيل".
وتابع ترامب "سيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا"، مشيرا إلى أن الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران سيظل قائما حتى ذلك الحين. 
وفي وقت سابق اليوم الخميس، توعد الرئيس الأميركي بتوجيه ضربات شديدة إلى إيران ليل الخميس، والاستحواذ على مواقعها للنفط والغاز والسيطرة على هذا القطاع مثلما فعل مع فنزويلا.
وكتب على منصته تروث سوشال "الولايات المتحدة ستقصف إيران... بقوة شديدة هذه الليلة"، قائلا إن إيران فقدت معظم قدراتها الدفاعية.
وأوضح "في مرحلة ما، في مستقبل غير بعيد، سنستحوذ على جزيرة خارك، وكل نقاط البنية التحتية النفطية، ونسيطر بالكامل على أسواقهم للنفط والغاز كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يجري بشكل مذهل لصالح كل من فنزويلا والولايات المتحدة".

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