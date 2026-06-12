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خبراء لـ«الاتحاد»: تداعيات خطيرة للهجمات الإيرانية العدوانية على أمن واستقرار المنطقة

سفن تجارية عالقة في مضيق هرمز جراء الممارسات الإيرانية غير الشرعية (رويترز)
13 يونيو 2026 01:12

أحمد مراد (القاهرة)

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حذر خبراء ومحللون من خطورة التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية المترتبة على الهجمات الإيرانية العدوانية، مؤكدين أن إيران تحولت إلى مصدر دائم للتوتر والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل محاولاتها المشبوهة لتوسيع هجماتها ضد دول الجوار لتشمل بنى تحتية وأهدافاً مدنية.
وشدد هولاء في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أن استمرار النهج الإيراني العدواني ينعكس بصورة مباشرة على معادلات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.
وأوضح المحلل والكاتب أسعد بشارة، أن النظام الإيراني يتبنى أجندة مشبوهة يعمل من خلالها على تهديد الاستقرار الإقليمي ونشر الفوضى، وهو ما يتجلى بوضوح في ممارساته العدوانية ضد دول المنطقة، مشدداً على خطورة محاولات طهران توسيع دائرة الاستهداف لتشمل بنى تحتية وأهدافاً مدنية.
وذكر بشارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إيران، من خلال هجماتها العدوانية المتكررة ضد دول الجوار، تحولت إلى مصدر دائم للتوتر والفوضى وعدم الاستقرار، وعلى العكس تماماً، تجسد دول الخليج العربي نموذجاً فريداً يقوم على التنمية والانفتاح والتقدم الاقتصادي.
وأشار إلى أن النظام الإيراني، على مدى أكثر من 40 عاماً، يتبنى سياسات عدائية ممنهجة ضد دول المنطقة، وقد اعتاد على استنزاف موارد شعبه في صراعات خارجية عبر الترويج لبعض الأوهام، مما تسبب في تفاقم الأزمات الداخلية في إيران وتراجع المستوى المعيشي لملايين الإيرانيين.
وأكد أن السياسات الإيرانية القائمة على منطق التصعيد وإثارة التوترات تضع طهران في مواجهة تحديات وضغوط متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن استمرار هذا النهج ينعكس بصورة مباشرة على معادلات الأمن والاستقرار في المنطقة. 
وأفاد بشارة بأن استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية من شأنها أن تفاقم حالة الاستقطاب والصراع، وتحد من فرص التوصل إلى بيئة إقليمية أكثر استقراراً وتعاوناً، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الأمن والتنمية المستدامة.
من جهته، شدد المحلل والكاتب عبد الحميد المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن إيران تعمل منذ عدة عقود على تنفيذ استراتيجية نفوذ طويلة المدى من خلال أذرع مسلحة منتشرة في بعض الدول العربية، مما يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيراً إلى حرص إيران على استخدام ورقة «أذرعها المسلحة» عند التفاوض مع القوى الدولية بما يحقق مصالحها الخاصة.

الاعتداء الإيراني
إيران
استقرار المنطقة
الاستقرار الإقليمي
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